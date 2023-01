Letošní počátek ledna přináší slunečné dny a mírné počasí. Proto je víkend ideální čas vyrazit na vycházku. K oblíbeným místům patří Pálava. Ať už se vytrvalejší výletníci vydají třeba na delší cestu z Pavlova do Mikulova nebo třeba jen vyšlápnou z Mikulova do Klentnice a nahoru na Sirotčí hrádek pokochat se rozhledy do kraje.