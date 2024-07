Sto deset let uplynulo od začátku první světové války. Okresní archiv v Hodoníně připomíná dopady, které krvavý konflikt provázely v Rakousku-Uhersku.

Vyhlášení války Srbsku zcela ochromilo politický i veřejný život v Rakousko–Uhersku. Již 25. července 1914 byla uzavřena Říšská rada, následovalo uzavření zemských sněmů a stát byl řízen za pomoci nouzových nařízení podle §14 říšského zákoníku.

V okamžiku uzavření Říšské rady byla též suspendována všeobecná práva občanů: svoboda osoby, domova, slova, veřejného projevu, tisku, shromažďování, spolčování i cestování. Skončila nedotknutelnost listovních a telegrafních zásilek, byly též odposlouchávány telefonické hovory.

Veřejný život v českých zemích ochromila hlavně mobilizace a povolání značné části mužské populace do vojska. Původní částečná mobilizace osmi sborů z 26. července 1914 byla o pět dní později proměněna na mobilizaci všeobecnou, týkající se ročníků 1877 až 1892.

Během srpna 1914 však byla do zbraně povolána také tzv. druhá výzva (muži ročníků 1872 až 1876) a navíc na jaře odvedení nováčci. Počátkem září 1914 tak bylo do vojska odvedeno již 22 ročníků, ovšem požadavky vojenské správy na další odvody neustávaly. Na podzim 1914 byly zavedeny mimořádné odvody (tzv. domobranecké prohlídky), jež se během války týkaly veškerého mužského obyvatelstva.

Celkem mobilizace postihla 36 ročníků z let 1865 až 1900. V průběhu každého válečného školního roku probíhaly i předčasné maturity pro studenty, kteří následně okamžitě nastoupili činnou vojenskou službu. Do války však byli povoláni i někteří studenti z nižších tříd, po dovršení osmnácti let. Rakousko-Uhersko tak povolalo až 70 % všech mužů podléhajících branné povinnosti.

close info Zdroj: repro zoom_in První světová válka. Smrt, bída a mírová naděje

Do konce roku 1917 narukovalo celkem 8 420 000 mužů. Z nich 780 000 z různých příčin zemřelo, 1 600 000 se dostalo do zajetí, 500 000 bylo pro invaliditu zproštěno služby, 130 000 bylo zproštěno služby pro vysoký věk, 400 000 bylo přeřazeno do strategického průmyslu (jako civilisti) a asi 600 000 bylo po narukovaní a vykonání základního výcviku od další služby osvobozeno (především rolníci).

Zároveň s mobilizací byly prováděny rekvizice koňských potahů a povozů, v říjnu 1914 došlo k prvním rekvizicím potravin, později byly pro vojenské účely konfiskovány kovy (zvony). Překotný růst cen životních potřeb se snažila vláda aspoň pozastavit zavedením maximálních cen již v prosinci 1914 a postupným zaváděním dalších prvků válečného hospodářství.

Galina Rucká a kolegové, autorka je ředitelkou Okresního archivu Hodonín