Punk i rock. Horkýže Slíže a Franta Jetel rozburáceli Cristal v Rosicích

Naplno vstoupil do své nové sezony kulturní dům Cristal v Rosicích. První říjnový pátek to tam pořádně žilo. Publikum dostaly do varu kapely Horkýže Slíže, Franta Jetel a Startup. Děkujeme Chrudošovi Tvrdému za krásné fotografie.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Punk, rock, underground. Horkýže Slíže, Franta Jetel a Startup rozburáceli Cristal v Rosicích. | Foto: Chrudoš Tvrdý

Slovenská punk rocková hudební skupina z Nitry Horkýže Slíže, která vznikla už před třiceti lety a dvakrát získala platinovou desku, byla zlatým hřebem pátečního programu. Publikum ale potěšila i undegroundová legenda z Brna Franta Jetel a nový projekt místního bubeníka Karla Brunclíka Startup. Dalším tahákem, na který zvou organizátoři do Cristalu, bude ve středu 16. listopadu dvojkoncert kapel, které jsou na scéně už přes třicet let. Den před státním svátkem od sedmi hodin večer vystoupí v Rosicích rockové legendy Turbo a Kern.