Spojení příjemného s užitečným. Kyjovská radnice pro dezinfekci svých prostor využívá přípravek, který nejenže účinně hubí bakterie a viry, ale navíc i příjemně voní.

Voňavá dezinfekce provoněla úřad i zázemí důchodců | Foto: Filip Zdražil

Dezinfekční přípravek i s difuzéry městu po dobu trvání bezpečnostních opatření zapůjčila slovenská firma New Aroma CZ, prostřednictvím svého českého zastoupení, které reprezentuje Kyjovjačka Lucie Tomanová. "Částečky vůně se uvolní do vzduchu, přičemž dezinfekční složka v nich obsažená se vypaří a stane se plynem. Díky rozpínavosti plynu se potom dezinfekce dostane do všech částí daného prostoru," vysvětluje princip unikátní technologie Lucie.