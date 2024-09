Pro oslavence bylo toto setkání o to symboličtější, jelikož se uskutečnilo v prostorách radnice, která dříve sloužila jako škola, do níž v dětství docházeli. Pan starosta jim během setkání srdečně popřál pevné zdraví a mnoho štěstí do dalších let. Následně zazněl přípitek a přítomní si mohli užít příjemnou atmosféru nezávazného posezení v atriu radnice.

Olga Svoják, autorka je mluvčí veselské radnice