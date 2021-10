Ranní opar i odpolední slunce hladí vinnou révu ve vinici. Tento pohled neomrzí

Pěstování vinné révy má na jihu Moravy dlouhou tradici, která sahá až do období pobytu římských legií na konci 2. století našeho letopočtu. Náš čtenář, pan Jiří Jakubčík má rodinné vinařství, kde jsou jednotlivé řádky vinohradu proložené lučními pásy, které pomáhají zadržovat vodu. Protože je v práci od rána do večera, vyfotil nám, co vidí on. Posílá pozdrav z okolí Pálavských vrchů. Děkujeme.

První paprsky ranního slunce dopadají na vinnou révu. | Foto: Se souhlasem Jiřího Jakubčíka.