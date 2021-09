Přelez, přeskoč, recykluj! To je zábavně naučná akce pro děti i dospělé. | Foto: Archiv pořadatele.

Na 4.9.2021 pořadatelé přichystali akci s názvem Přelez, přeskoč, recykluj zaměřenou na recyklaci elektra, a to jak pro děti, tak pro dospělé. Zábavné hry, kvízy i spousta užitečných informací si návštěvníci budou moci užít v rámci akce Veselí v pohybu v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou od 15 do 18 hodin. Navíc, za donesený malý již vysloužilý elektrospotřebič obdrží drobný dárek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.