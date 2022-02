V roce 1887 byla otevřena železniční trať z Veselí nad Moravou do Strážnice a Petrova. Dva roky na to začala fungovat spojovací trať do Rohatce a obyvatelé města Strážnice tak získali pohodlné spojení s hlavní tratí k Vídni, kam měla tehdy jižní Morava hospodářský spád.