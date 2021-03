Čtyři rohy, osm kopýtek a pořádná kupa srsti – tak by mohla začínat hádanka v úvodu některého z výukových programů našeho hodonínského Ekocentra Dúbrava, jenže tentokrát nešlo o výukový program, ale záchranu dvou zvířecích životů! V tomto případě by totiž tři indicie místo předchozích mohly znít: Dvě opuštěná zvířata, frekventovaná silnice Bohuslavice u Kyjova a zimní boj o přežití.

Dva nerozlučené zvířecí kamarády, berana a kozlíka, zachránili s velkými úsilím a pomocí lidé z hodonínského Ekocentra Dúbrava. | Foto: archiv Ekocentra

Díky všímavosti pana Dohnálka, kterému nebyl osud dvou osiřelých zvířat lhostejný a zajímal se o celou situaci, se dostala zpráva o beránkovi a kozlíkovi až k nám do Ekocentra Dúbrava při Středisku volného času Hodonín a to spolu s kontaktem na pány Šrůtku a Trýsku z Mysliveckého spolku Bohuslavice, kteří nad dvojící obětavě drželi ochrannou ruku. A protože my všichni z ekocentra zvířata máme rádi, a když některému můžeme pomoci, pomůžeme, rozhodli jsme se beránka i kozlíka ujmout a zachránit je a možná spolu s nimi i některého z řidičů před případným střetem.