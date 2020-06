Z Hodonína se odstěhoval, když mu bylo třináct. Nyní se ve svých 98 letech vrátil zpět, aby zavzpomínal na místa svého dětství. Přemysl Červenka žil v Brně i v Praze, na své rodné město však nezanevřel. Několikrát sem zavítal ke svému strýci Josefu Ondráčkovi, který měl obchod s ovocem a zeleninou. Jeho velké přání vidět ještě jednou Hodonín, mu nyní splnil jeho syn. Krátce se spolu zastavili také na hodonínské radnici.

Hodonínský rodák Přemysl Červenka se vrátil do města, kde vyrůstal. | Foto: archiv města

„Hodonín byl tehdy hezký a já ho měl probroušený. Od května do září jenom v trenýrkách a v tričku, běhali jsme tady, honili jsme kolečko, byl jsem šťastný. Tenkrát se regulovala Morava, stavěl se jez a Masarykův most, tak jsem byl u toho. Pořád na to rád vzpomínám," zmínil pan Červenka krásné okamžiky. A dalších vzpomínek přidal hned několik. Na Mrkotálkách byl velký svah, kde jsme jezdili. Jsou tam teď lázně. Vždycky, když napadl sníh, tak se sníh zabarvil z vyvěrajícího jódu. Právě ten se potom začal používat pro místní lázně," dodal pamětník.