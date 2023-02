Ukrajinští uprchlíci přijeli do Hodonína za bezpečím hned po vypuknutí války. Alena se svou kamarádkou Martinou Hurychovou z Oblastní charity Hodonín se rozhodly pomáhat podle svých možností. Prostory knihovnické pobočky se tak staly místem, kde založily skupinu pro ukrajinské děti, jejich maminky i babičky.

Jakkoliv byly děti na začátku plaché, rychle se osmělily a trávení volného času s Alenou a Martinou se pro ně stalo běžným programem. „Vysvětlujeme třeba matematiku, děláme referáty do školy, tisknu jim různé materiál. Vyráběly jsme tu i dárky pro spolužáky. Jsou to možná takové maličkosti, ale dětem to usnadňuje možnost se adaptovat,“ uvádí výčet běžných denních aktivit Alena Přikrylová. Děti se zde cítí dobře, půjčují si knihy v ukrajinštině a už i v češtině. Vedle dětí pomáhají v knihovně i jejich maminkám a babičkám, například s nalézáním informací, ať už jde o hledání lékaře, či práce.

Drobné aktivity často přerostly i do větších rozměrů, například když v knihovně s dětmi nacvičily představení, na které přišlo na 160 lidí, či když uspořádaly vánoční koncert. „Máme střechu nad hlavou a nemáme problém kus toho štěstí, když to tak řeknu, dát někomu jinému,“ říká k iniciativě Martina Hurychová.

Příběh z Hodonína o tom, jak pár žen může v knihovně vytvořit útočiště pro celou komunitu se stal námětem čtvrté epizody nového podcastu Aby nebe nespadlo – Neobyčejné příběhy lidské soudržnosti od Mezinárodní organizace pro migraci. Průvodkyní podcastem a jeho vypravěčkou je novinářka Fatima Rahimi.

Pětidílná podcastová série vytvořena skupinou Kineticon je k poslechu na Spotify, Apple Podcasts či YouTube. Alena Přikrylová, Petra Špačková/Městská knihovna Hodonín

Zdroj: Youtube