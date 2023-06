Kapela Sebastian dorazí už 7. července do Nové Lhoty, kde zahraje v rámci Sjezdu Lhot a Lehot. Účastníkům již 41. srazu zahraje nejen hity Toulavá či Záchranný bod, ale také novinky z připravovaného alba, které vyjde už letos na podzim.

Natáčení videoklipu k písni Nostalgie probíhalo v centru Berlína. | Foto: Radek Kudláček

Pomalu startuje festivalová sezóna. Jak jste se na ni s kapelou připravovali a na co se vaši fanoušci na koncertech mohou těšit?

Letos jsme přípravu opravdu nepodcenili, protože jsme změnili herní sestavu. Zkoušeli jsme hodně a často, jsme připraveni nejvíc za posledních pět let. Na koncertech se fanoušci mohou těšit na staré songy, z nichž některé zahrajeme v novém kabátě, i nové písně. Během show vezmeme někoho na pódium a chystáme i další překvapení.

Nově hrajete jen ve třech, z kapely odešel kytarista Jakub Mahdal. Co všechno se tím pro vás změnilo?

Změnilo se tím pro nás docela dost. Ondra Turták, který hrál původně jen na piano, teď hraje i na kytaru a basu a také zpívá. Momentálně měl spoustu práce s přípravou samplů na koncerty. A změnilo se také naše rozestavění na pódiu. Kluci jsou vzadu oba na praktikáblech, takže jsou více vidět a já jsem zůstal vepředu.

Je jeho odchod definitivní? Případně přemýšlíte nad jeho náhradou?

Věřím tomu, že Kuba se jednou bude chtít vrátit, ale už mu to nebude umožněno. (smích) Nad náhradou jsme přemýšleli, dokonce jsme měli vybraného kytaristu z nejmenované kapely, ale nakonec jsme od toho ustoupili. Před pár týdny jste vydali singl Nostalgie, videoklip vznikal v Berlíně.

Proč právě tam?

Hledali jsme hezké streetové místo, protože jsme doposud žádný videoklip v terénu, ne ve studiu nebo pronajatém prostoru, nenatočili. A rozhodli jsme se právě pro Berlín.

Skladba má být součástí vašeho nového alba. Jak jste na tom s nahráváním? Je už deska hotová?

Deska je hotová asi z osmdesáti procent. Momentálně už jen ladíme texty, donahráváme, měníme formy písniček, vybíráme, co vyhodíme, co necháme… Každopádně na album se můžete těšit na podzim.

Avizoval jsi, že album bude v o něco tvrdším stylu, než u vás byli fanoušci doposud zvyklí. Ukázkou byl singl Nezapomínám s Marpem. Jaké zatím na změnu sbíráš ohlasy? Byl to za tebe krok správným směrem?

Já jsem se změnou spokojený a byl to za mě správný krok. U prezentace nových písniček se cítíme dobře a přesně to byl hlavní důvod, proč jsme tuto změnu udělali. Fanoušci jsou s ní spokojení, dokonce se mi ozvali lidé, kteří nás doposud neposlouchali, ale mají rádi tento styl a Nezapomínám se jim líbí.

Do povědomí fanoušků ses dostal před osmi lety singlem Toulavá, bez kterého se, hádám, tvé koncerty neobejdou. Neomrzelo tě už hrát ho?

Bylo období, kdy mě Toulavá nebavila. Momentálně si na koncertech užívám, když se dostaneme do části playlistu, kdy má písnička zaznít. Vzpomínáme, co nám přinesla, nepřinesla a vidíme, jak ji všichni s námi zpívají. A to je skvělej pocit, kterej nikdy neomrzí.

Jak vlastně vypadaly tvé první koncerty? Musel sis na vystupování před lidmi zvykat? Míval jsi trému?

Naše první koncerty bývaly spíše veřejnými zkouškami. Hráli jsme hodně coverů a málo vlastních písniček. Jestli jsem míval trému, to si popravdě už nepamatuji. Vím, že jsem ji míval během vystoupení v televizi, ale na koncertech spíše ne. Možná doma v Liberci, kde mám rodinu a spoustu známých a dost mi záleží na tom, aby se vystoupení povedlo.

Vzpomeneš si na nějaký nejšílenější koncertní zážitek?

Určitě musím vypíchnout náš loňský koncert v Rock Café v Praze, kde jsme zakončovali turné. Celý klub zpíval naše nové písničky, i když já jsem si myslel, že je zatím nemůžou příliš znát.

Na Sjezdu Lhot a Lehot budete hrát s kapelou poprvé. Tipl by sis, kolik takových Lhot v Česku a na Slovensku existuje? A znáš ty sám nějakého Lhoťáka?

Hádám, že jich bude minimálně deset. (smích) Ze Lhoty nikoho neznám. Popravdě bude Nová Lhota asi první Lhotou, do které se podívám.

Zamíříte na jižní Moravu, která je silně folklorně založená. Jaký máš ty vztah k folkloru? Inspiroval ses třeba někdy při tvorbě lidovou muzikou, texty…?

Inspiraci jsme ve folkloru nikdy nehledali. Ale když jsme psali naše první písničky, vždycky jsme si představovali, jak budou znít, až si je lidé budou hrát u ohně.

Před vámi vystoupí Fleret a Reflexy. Ačkoliv jde o starší kapely, a především Fleret je žánrově jinde, máš nějakou písničku, kterou si od nich rád poslechneš?

Věřím, že nějakou znám, ale název si nevybavím (což se teď trošku stydím.) Na místě to určitě napravím a zkusím si s nimi nějakou zazpívat.

Koncertem na Sjezdu odstartuje léto. Stihneš mezi koncerty nějakou dovolenou?

Věřím, že ano. Zatím mám v plánu koncert Imagine Dragons v Pule v Chorvatsku, kde budou hrát v římském amfiteátru - koloseu.