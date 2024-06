Mezinárodní workshop pro mladé vzdá komiksem hold Ruth Maierov

Ruth Maierová se narodila ve Vídni v roce 1920, ale měla rodinné vazby na Žarošice, odkud pocházel její otec. Workshop se koná právě v této jihomoravské obci, kterou si Ruth velice zamilovala, jak dokládají její deníkové zápisky: „Jsme teď v Žarošicích. Je tu překrásně. Mám Žarošice raději než Vídeň. Cítím se tady doma. Budu psát. Teď se musím dívat. A nasávat do sebe všechnu tu krásu. Po návratu do školy to využiju a budu z toho žít. Jako velbloud z tukových zásob.”

Deníky si Ruth vedla i v Norsku, kam roku 1938 emigrovala. Nacistickému teroru však neunikla, z Osla byla roku 1942 deportována na lodi Donau do Osvětimi, kde zahynula. Dochované zápisky a dopisy Ruth Maierové vyšly knižně nejprve v Norsku, v českém překladu jakožto ve 14. zemi se čtenářům představily před třemi lety. Deníky jsou zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. V současnosti připravuje nakladatelství Paseka ve spolupráci s ilustrátorkou Kristýnou Plíhalovou a autorkou scénáře Štěpánkou Jislovou komiksovou verzi Ruthiných deníků. Výstava o osudech rodiny Maier, která zahajuje workshop, představuje souhrnně všechny oběti z rodiny Maier v návaznosti na projekt Zmizelí sousedé zpracovaný žáky žarošické základní školy. Byl prezentován v Yad Vashem, kde je uložen jako vzorový. První ročník workshopu Žarošický velbloud se tak zaměří právě na tuto kreativní disciplínu-komiks. Studenti se naučí pracovat s kresbou, textem, stavbou příběhu a pod vedením Kristýny Plíhalové vytvoří svůj vlastní příběh. Absolvují také několik exkurzí po místech spjatých s židovskou historií a kulturou, navštíví například brněnskou Arnoldovu a Löw-Beerovu vilu nebo komplex továrny Oskara Schindlera v Brněnci, kde se protne s programem Nadačního fondu Archa Daniela Löw-Beera. „Cílem projektu Žarošický velbloud je dlouhodobě uchovat, připomínat a dále rozvíjet odkaz talentované dívky Ruth Maierové. Letos prostřednictvím komiksu. Věříme, že je to médium, které dokáže mladé lidi vtáhnout do předválečné a válečné atmosféry. Rádi bychom v nich probudili touhu po dalším objevování," říká Vilém Reinöhl, potomek rodiny Maierovy a iniciátor projektu. Organizátoři plánují pořádat workshop v Žarošicích každoročně, tematický plán mají zatím zpracovaný do roku 2028. Hana Bednaříková, autorka je manažerkou projektu, děkujeme za příspěvek