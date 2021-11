Vy už závodíte v kulturistice poměrně dlouho?

Vlastně ano, první závody byly tuším v roce 2004, takže už je to pár závodních sezón, úspěchy ale začaly až od r. 2012, do té doby nebyly výsledky žádná sláva a připadal jsem si na závodech tak do počtu. Od roku 2012 do teď je to ale myslím docela slušné, za 8 soutěžních sezon po sobě se podařilo na republice posbírat jeden titul, 1x stříbro, 2x bronz, 3x neoblíbené 4. místo a 5. místo v roce 2019 po vážném zranění a operaci, kdy jsem měl 6 měsíců berle a nesměl vůbec došlápnout na operovanou nohu.

Jaká byla letošní soutěžní sezóna?

Vzhledem k uzávěrám sportovišť byla příprava na závody složitá, k tomu stíhat stavit dům a práci, nejde úplně dohromady, ale energii mi dává naše maličká dcerka. Takže se podařila osmá medaile na osmém Mist.Moravy a Sl. mužů v řadě za sebou, pak stříbro na republice a bronz na GP Brno, tam byla bohužel kvůli 6-ti závodníkům sloučená jediná hmotnostní kategorie, vyhrál těžší závodník z Rakouska, druhý měl dokonce 103 kg, o 28 kg hmoty víc, což je opticky na pódiu velký rozdíl.

Účastnil jste se v předchozích letech i nějakých jiných mezinárodních závodů?

V roce 2014 jsem byl na Mistr.Evropy, ale nepřivezl jsem si bohužel nějaký úspěch, forma byla, ale konkurence byla výš, byl jsem 4x na GP Pepa Opava, což jsou nejstarší a jedny z nejprestižnějších závodů v Evropě, kde je často více zahraničních závodníků než českých, z důvodu pěkných prize money, kde jsem byl nejvýše na 2.místě do 80kg.

Velké poděkování patří Mudr. Vandíkovi z kyjovské nemocnice, a to za velmi dobře provedenou operaci achilovky a návratu k tréninkům a soutěžím.

Miloš Růžička