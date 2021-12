„Mám skvělé vzpomínky na tu noc před dvěma lety a nyní se mi řada těch vzpomínek oživila," řekl olympijský vítěz z Tokia Ben Maher, jenž v roce 2019 se svým fenomenálním valachem Explosionem zvítězil a letos skončil třetí. „Praha je krásné město a toto je špičkový sport. Všechny ty vychytávky, světla, efekty, ale zároveň velká opatrnost, aby toto vše nevyděsilo koně, to vše přináší novou dimenzi našemu sportu. Ať už jsou diváci odborníci, nebo laici, tak se dnes sešlo špičkové publikum. Bylo to skvělé a asi mluvím za všechny jezdce, že to byla jedna z nejlepších atmosfér, které jsme letos zažili za těchto výjimečných okolností. Možná to byla nejlepší atmosféra, kterou jsem zažil za poslední dva roky," konstatoval britský reprezentant.

„Souhlasím s Benem. Byla to skvělá atmosféra. V mém případě jsem členem týmu Prague Lions, takže mi diváci fandili o to víc. Global Champions Tour udělala skvělou práci s lidmi z Prahy. Ten spektákl, který jezdcům i divákům nabídli, byl skvělý. To nevidíte u spousty jiných sportů. Pro mě to byl velký zážitek," dodal Španěl Sergio Alvarez Moya.

Stejně nadšený byl i vítěz letošní Super Grand Prix LGCT Henrik von Eckermann ze Švédska. „Jezdím už dlouho, ale neodjezdil jsem mnoho show před takovým publikem. Bylo to skvělé, hodně mi to chybělo v poslední době. Byl to speciální moment s tímto publikem, naprosto úžasné," uvedl krátce po sobotní vrcholné soutěži jednotlivců.

V podobném duchu na slova chvály navázali i členové nejlepších týmů v Super Cupu GCL. „Rád bych poděkoval Praze. Je to unikátní město a dějištěm závodů jedna z nejmodernějších a nejpůsobivějších arén v Evropě, pokud ne na celém světě, i když ta srovnání jsou těžká. Ale v rámci Evropy určitě. Byla to skvělá show. Člověk se opravdu hodně baví, gratuluji vám, určitě se sem budu vždy velmi rád vracet," uvedl za všechny Němec Ludger Beerbaum.

Manažer pořádajícího Czech Equestrian Teamu Jan Andrlík tak s o to větší radostí oznámil začínající přípravy čtvrtého ročníku, který se uskuteční v O2 areně od 17. do 20. listopadu 2022 Prodej vstupenek zahájili pořadatelé 1. prosince. „Věřím, že právě vstupenky na Prague Playoffs budou pro mnohé pěkným vánočním dárkem," zakončil Andrlík.