"Čas letí jako bláznivý a nechytím ho, ani vy, …" zpíval kdysi Karel Gott a platí to přesně pro dnes už desetičlenný pěvecký soubor SEXTETO PLUS organizačně začleněný pod Městskou organizaci Hodonín, Seniorů ČR z.s. Šest členek původního pěveckého souboru SEXTETO totiž začalo zpívat a veřejně vystupovat už na jaře 2009.

Sexteto plus | Foto: Poskytlo SEXTETO PLUS seniorů Hodonína

"Včera" nám bylo deset a dnes už jsme v "pubertě", což se do určité míry projevuje i v repertoáru souboru. Pod stálým vedením sbormistryně Mgr. Alenky Žídkové soubor jednou týdně zkouší a zpívá i rytmicky náročné skladby swingu, rumby, waltzu, slowfoxu i pomalého či rychlejšího beatu. Za doprovodu kláves ve tří až čtyřhlasém provedení zaznívají písně nejenom v češtině, slovenštině, ale i v latině a angličtině. Dokonce jsme si na loňských adventních koncertech s úspěchem zkusili i "Pokáčovu vánoční rychlovku." Není nám cizí ani folk a country, prostě zkoušíme zpívat to, co se nám líbí a hlavně, co nás baví. A oceňují to i naši posluchači.

Pravidelně zpíváme na setkáních jubilantů a na výročních schůzích Městské organizace seniorů Hodonín, ale i klientům Seniorských domovů v okresech Hodonín, Břeclav a v Holíči. Před epidemií "Covidu", která naši činnost na dva roky výrazně omezila jsme zpívali i na výročních schůzích Červeného kříže, pro dárce krve a další společenské organizace regionu. Byli jsme zváni zazpívat i kolektivům seniorů na akcích v okolních obcích a výjimkou nebyli ani koncerty pro klienty Lázní Hodonín, Městské knihovny a návštěvníky různých vernisáží výstav v Hodoníně. I přes tuto vynucenou přestávku doposud SEXTETO PLUS absolvovalo za své působení 180 veřejných vystoupení. Od roku 2010 se také pravidelně úspěšně zúčastňujeme přehlídek pěveckých seniorských souborů na Slovensku, pořádaných každoročně v různých obcích družební Trnavské župy. Rádi si zazpíváme i s kytarou na družebních setkáních seniorů v Hodoníně i v Brezové pod Bradlom nebo na lodi Constancia.

Zvláštní atmosféra adventního období na sklonku roku mění zásadně skladbu programu souboru. Na tradičních Vánočních koncertech v Městské knihovně Hodonín a Domovech seniorů se pak zpívají sakrální skladby, koledy, ale i folkové a populární písně spjaté s obdobím Vánoc a Nového roku. Na adventních společenských setkáních hodonínských seniorů, kterým se pracovně říká "svíčky", jsou účastníkům rozdány i texty koled tak, aby si je mohli společně se SEXTETEM PLUS zazpívat. Při výborném domácím vánočním cukroví a svařeném vínku jim to docela jde.

A co popřát SEXTETU PLUS do dalších let? No především všem hodně zdraví, osobní spokojenosti a radosti ze života. Aby ji mohli rozdávat jiným. Ať se pokaždé, tak jako doposud, těší z toho, když si posluchači začnou s nimi pozpěvovat nebo alespoň poťukávat nohou do rytmu se vzpomínkou na krásné chvíle jejich mládí. A to nám bohatě stačí.