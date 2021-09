Proč trh pořádalo Kyjovské Slovácko v pohybu? Na jaře loňského roku, kdy přišel první lockdown a uzavření obchodů, jsme se rozhodli více věnovat problematice lokální ekonomiky a podporovat místní produkci. Iniciovali jsme tedy vznik značky SLOVÁCKO regionální produkt. Před Vánocemi jsme založili podpůrnou skupinu na sociálních sítích - Dárek ze Slovácka a požádali jsme o dotaci v rámci projektu spolupráce, a to mimo jiné i na trh, který byl přehlídkou toho, co všechno v regionu umíme vyrobit.

Návštěvníci akce mohli zažít Slovácko všemi smysly. Při pěkné písničce v podání Kyjovánku a Laštověnky nakupovali a ochutnávali. Kreativní duše zamířili do připravených dílniček, kde se tvořilo na téma venkov a folklor. Vrcholem celého dne bylo představení producentů, kteří se na jaře stali držiteli nově vzniklé značky SLOVÁCKO regionální produkt. V měsíci září se mohou o značku ucházet další výrobci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.