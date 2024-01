Již devatenáctým rokem pořádá Mikroregion Nový Dvůr poslední den v roce Silvestrovský pochod, v úvodních ročnících nazvaný jako Pochod za prasátkem. Není to jen o jídle a pití, ale také o společensko-kulturním vyžití. Každým rokem připadá pro šestici obcí (Milotice, Ratíškovice, Svatobořice-Mistřín, Skoronice, Vlkoš, Vacenovice) střídání do pozice pořadatele. Letos se organizačně náročného setkání, na které zavítalo na dva tisíce rozveselených účastníků, skvěle zhostily na okraji obce v areálu sběrného dvoru, Vacenovice.

Symbolické pro historii této jedinečné akce, která nemá v obecním dění na Slovácku v tomto čase nikde obdoby, bylo i to, že první společný Silvestr proběhl právě ve Vacenovicích před dvaceti lety. Tenkrát v areálu „Březíčko“. Tehdy byla návštěvnická účast nesrovnatelná, když se přišlo loučit se starým rokem pouze 50 lidí.

V průběhu let si setkání vypracovalo patřičnou úroveň a těší se velkému zájmu. Proto další Silvestry ve Vacenovicích musely být ve větších areálech. Dokonce si teď pokaždé organizátoři přejí, aby se příliš nepropagovalo do okolí mimo region. Na akci přichází za každého počasí od dopoledních hodin každá obec z místa působení ve společném pestrobarevném průvodu. A to podle tématu, kterým byly tentokrát hudební žánry. Jaký bude mít která obec žánr, se losovalo.

„Naše obec měla pop a disco, a tak celý průvod, i my jako vedení obce, jsme se snažili tento hudební žánr co nejlépe uchopit. Flitrové oblečení a klobouky, masky ve stylu ABBA, Pavol Habera, Šum svistu, Laura a její tygři aj.", okomentovala výzdobu Vacenovic starostka Jana Bačíková.

Ratíškovice přišly v rytmu swingu, Svatobořice-Mistřín s westernovými klobouky jako country, Vlkoš v rytmu reggae, Skoronice zase reprezentovaly žánr, který je nám nejblíž. Dechovou hudbu, cimbálovku. A nakonec s rockem a metalem zavítaly Milotice. Nejvíce překvapila posledně jmenovaná obec, kde její vedení nastoupilo na podium jako skupina KISS a předvedlo také efektní skoky mezi diváky.

Také "milocké" seniorky se na podiu nenechaly zahanbit a oblečené ve stylu rocku střihly pořádnou vypalovačku. Ratíškovice vystoupily s živou swingovou kapelou, složenou převážně z muzikantů z dechové hudby Veselá muzika Ratíškovice a babičky, vnučky s tancem charleston. Vlkošské občany přivedl na pódium kývající se v rytmu reggae s čepicemi v barvách Jamajky starosta Milan Sluka. Za Svatobořice-Mistřín se na scéně proháněla mladá taneční skupina v rytmu country.

Hostující Vacenovice překvapily taneční variací na skladby skupiny ABBA, potulný retro mužský domácí sbor zazpíval písně Karla Štědrého a mladá děvčata vystoupila v rytmu street dance na píseň Michaela Jacksona.

„Přitom se nejedná vůbec o jednoduchou záležitost, musíte počítat, že se na jednom místě sejde více než několik stovek pochodníků, které musíte pohostit. Naše spolky a organizace připravily přes desítku kotlů gulášů, vypily se hektolitry svařeného vína, nechyběla ani zelňačka, chleba se sádlem a buchty. Spoluobčani přicházeli na radnici ke spolupráci několik dnů předem a sami se hlásili o práci pořadatele. Tímto děkuji všem za nezištnou pomoc," prohlásila spokojeně Jana Bačíková, která vedle starostky zastává i funkci předsedkyně Mikroregionu Nový Dvůr.

„Vynikající jako vždycky. Vacenovice nezklamaly a posouvají laťku setkání výše a výše. Musím vyzdvihnout i výzdobu místa setkání. Na pódiu se mně líbil velký anděl, symbol známé celostátní hudební soutěže včetně vacenovických zlatých slavíků. Jako organizátoři příštího Silvestrovského pochodu ve Vlkoši se budeme velmi snažit udělat stejnou úroveň jako ve Vacenovicích," popřál si při dokumentární činnosti s kamerkou v ruce Petr Něnička ("vlčák", reportér vlkošské TV Ja-majka).

Jak složité je získávat lidi do průvodu na téměř tříkilometrovou trasu přírodou z Milotic do Vacenovic řekl první muž Milotic, Radek Šeďa alias frontman kapely KISS, Paul Stanley. „Důležité je nikoho násilně ze spoluobčanů získávat. Lidé musí mít zájem, pokud chtějí být na pochodu a poté se veselit společně v místě konání. My jsme z jejich účasti pochopitelně rádi a k tomu jim mikroregion dává taky vhodné podmínky. Je to dlouholetá, zaběhlá oblíbená akce a určitě s ní nikdo z okolních obcí nechce končit. Budeme pokračovat, bavit se dál, utužovat naše vzájemné přátelství."

Se svojí přítelkyní Natálkou se zavítal poveselit z Prahy na Kyjovsko i Zdeněk Karafiát, rodák z Dolního Němčí, který žije v Matičce českých měst už 40 let. „O akci jsem se dozvěděl doslova pár hodin před konáním od kamaráda, který ji chválil, jak mohl a doporučil. I když jsem také byli při pozvánce seznámeni s tím, že akce je organizovaná především pro účastníky z regionu. Přesto jsme to riskli a nechali se přivézt z Dolního Němčí do Skoronic. Nikdo nás u vstupu nevyhodil. Byli jsme mile přivítání slivovicí a při veselém kulturním programu dědin pohoštěni jídlem tak, že se nám o takovémto dobrosrdečném Silvestru bude ještě dlouho zdát a rádi zase přifrčíme. Děkujeme organizátorům," pochvalovala si při tanci za tónů muziky skupiny ABBA "hostující" dvojice Natálka a Zdeněk.

Mikroregion Nový Dvůr se nemusí ničeho bát, že v budoucnu Silvestrovský pochod nebude. Přišlo hodně lidí, umí se zde bavit a mezi sebou je neomezuje ani věkový rozdíl. Umí také přiložit společně ruku k dílu. Vždyť minulý Silvestr pořádala nejmenší obec společenství, Skoronice, a ty se také nenechaly vůbec ničím zahanbit.

Tož na zdraví roku 2024!

Opět se sejdeme (také já, i když nejsem zrovna z Mikroregionu Nový Dvůr) koncem roku na Silvestrovském pochodu a tentokrát je poctěna organizací obec Vlkoš.