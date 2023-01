Betlém s krojovanými ožil v Hroznové Lhotě. V jesličkách zazářila tříměsíční Ema

„Silvestrovské pochody v rámci Mikroregionu Nový Dvůr – to je již několik roků záruka toho, že poslední den v roce bude ten, na který budeme rádi vzpomínat minimálně po celý rok následující. A pokud by si snad někdo něco z tohoto dne nepamatoval, tak bohatá foto a video dokumentace nám vždy paměť osvěží. Covid nás trochu přibrzdil, ale možná o to více se rozjely přípravy na Silvestr 2022 – letos bylo nosné téma doprava,“ rozvykládal se účastník z Vacenovic, Miroslav Novotný. Mimochodem, vacenovští patří každým rokem na setkání k nejlépe zastoupeným v počtu lidí a ani při vystrojení k danému tématu nemají konkurenci.

No a protože si Vacenovice vylosovaly ŽELEZNICI, tak již toto byla tutovka, že Vacenovice opět nezklamou a předvedou pořádnou jízdu.

„My u nás sice v současné době žádné nádraží nemáme, ale „železničářů“ se nás sešlo tolik, že by nám mohly závidět i velké železniční uzly,“ tvrdí s přesvědčením jedna z hlavních osobností vacenovského průvodu, v kterém hrdě nesla obecní prapor.

Silvestrovský průvod z Vacenovic se vydal po polní a lesní cestě přes les Okorály s mírným zpožděním, které rozhodně nebylo zaviněné „Vacenovskými dráhami“. Díky dostatečnému množství kvalitních pohonných hmot jsme však do Skoronic doputovali včas a jízda nádherné parní lokomotivy již byla i díky usilovné práci pokladačů kolejí realizována přesně podle jízdního řádu.

Téměř všichni účastníci pochodu, včetně perfektních organizátorů ze Skoronic, si v okamžiku průjezdu mašinky Máně kolem hlavní tribuny seřídili hodinky. Současně zazněla z hrdel velkého množství kvalitních zpěvaček a zpěváků i oslavná píseň se železniční tematikou.

Zdroj: Youtube

„Náš program však ani zdaleka nebyl u konce. Kouzlo a krása železnice působí rozhodně velmi pozitivně na každého z nás. Být na nádraží a dívat se na vláčky, to přitahuje již i děti v kočárku. A kdo má to štěstí, že si dobře vybral, tak tomu se práce na dráze stane i příjemným životním posláním. Železnice přitahuje i spoustu filmových tvůrců. A tak jsme se rozhodli, že ve Skoronicích předvedeme scénku z filmu Ostře sledované vlaky, který získal v roce 1968 i Oscara. A volba byla jasná. Jednoznačně vyhrála slavná razítkovací scéna výpravčího Hubičky, kterého ve filmu výtečně zahrál „náš“ Josef Somr. Od října se na nás dívá z filmového nebe, ale věřím, že pokud se na Silvestra díval směrem k rodnému Vracovu, tak nás rozhodně nemohl přehlédnout a doufám, že se i pobavil. Stejně jako jsme se vzájemně pobavili my všichni nejenom z Vacenovic, ale i z ostatních obcí mikroregionu,“ doplňuje rozšafný a usmívající profesionální železniční pracovník Miroslav Novotný, kde je ve funkci vysoce postaveného manažera.

Z nedalekého Kyjova zavítal opět na akci mimo region i „přespolní“ návštěvník Miroslav Jahoda.

„S radostí jsem se zúčastnil letošního silvestrovského putování ve Skoronicích a bylo to super! Vše měli velmi dobře zorganizované a přichystána byla spousta pochutin, včetně čtyř stánků s gulášem - mimochodem jsem ochutnal jeden zvěřinový a byl vynikající. Rovněž i místní rybářský spolek měl stánek s rybími specialitami. Dále několik stánků s teplými nápoji, jako svařené víno, čaj, grog, taky domácí koláče a jiné. Těchto akcí se pravidelně zúčastňuji a mohu bez toho, abych někomu nadržoval, říct, že ve Skoronicích to mají asi nejlépe zorganizované. Klobouk dolů … Letos byli ale výborní i Vacenovjáci, ta jejich železniční lokomotiva včetně posuvných kolejí byla úžasná a muselo to vše dát velikou práci. Jsou to správní nadšenci. Rovněž smekám. No a sousední Vlkošáci, taky velmi dobré. Je vidět, že je to baví. Celkově tam byla příjemná atmosféra doplněna programy jednotlivých obcí a k tomu vyhrávala dechová kapela tzv. Pohřebanka, složená z muzikantů z okolí Kyjova, takže se dalo zahřát dokola tancem a nejenom svařákem,“ okomentoval dění spokojený Jahoda.

Zdroj: Youtube

„Prostřednictvím Hodonínského deníku bych chtěl vřele poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této náročné akce. Můj velký obdiv patří zejména skoronským hasičům, kteří významnou měrou přispěli ke zdárnému průběhu celé akce. Dále chci poděkovat všem ostatním spolkům, tedy Rybářskému spolku, TJ Sokol Vlkoš, Vinařskému spolku, Zahrádkářskému spolku a Mysliveckému sdružení Skoronice za ochotu a zapojení při přípravě gastronomických specialit. Poděkování patří také všem zastupitelům, zaměstnancům obce i všem dobrovolníkům, kteří se jakkoli zapojili a umožnili tak návštěvníkům zažít jedinečnou atmosféru silvestrovských oslav nebývalých rozměrů,“ prohlásil ještě vystrojený do admirálské uniformy s poděkováním na všechny možné strany po skončení Lukáš Plachý, hlavní organizátor a starosta Skoronic.

„Jde o velmi zdařilou akci, kterou si všichni užíváme. Nejen, že oslavíme netradičně silvestr, ale hlavní hodnotou je, že se potkáme s lidmi, se kterými se často vidíme opravdu jen jednou ročně. Potkáváme spolužáky, známé a jsou to velmi milá a přátelská setkání. To je hlavní devizou tohoto silvestrovského pochodu,“ doplnila předsedkyně Mikroregionu Nový Dvůr, Jana Bačíková, jinak starostka Vacenovic.

Zdroj: Youtube

„Občané se na tuto akci velmi svědomitě připravují a chystají si kostýmy, doprovodné vozy. My jsme si tentokrát připravili velkou lokomotivu, kterou tlačili dva strojvůdci po kolejích, které přes Skoronice pokládala pracovní četa. Tento vůz pak doprovázelo kolem 250 občanů ve žlutých nádražáckých čepicích a šálách, které jsme nechali vyrobit. Občané si je mohli zakoupit ráno před pochodem. Velké poděkování patří také výrobcům lokomotivy, a to stolařské firmě Jožky Zemánka a Arnoštovi Brázdilovi za výzdobu a vymalování naší silvestrovské mašinky. Vacenovice jsou hravá obec a mě to velmi těší. Vidět takový počet spoluobčanů ve stejných čepicích, šálách a s úsměvem na tváři, co více si přát, není lepšího Silvestra,“ pochvalovala si s dojetím Jana Bačíková, která je hybnou silou v obci při pořádání kulturně-společenských událostí a umí jim společně se zastupiteli dát zelenou.

Antonín Vrba