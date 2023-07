Obec Nová Lhota na Hodonínsku pořádala 41. ročnik sjezdu Lhot a Lehot. Letos se zúčastnilo celkem 64 vesnic z Česka i Slovenska. Celá sláva vypukla již ve čtvrtek 6. července a trvala do sobotních nočních hodin.

Sjezd Lhot a Lehot na Hodonínsku. Dorazilo přes 60 vesnic z Česka i Slovenska | Foto: Otakar Hofr

Pořadatelé připravili bohatý kulturně zábavný program a bylo se opravdu na co koukat. Vystoupily zde známé skupiny jako například Fleret, Huménečko, ABBA revival, Reflexy, UDG, LIKE IT, Křídla a další. Nechyběly ani folklorní soubory - asi největší podívanou se pro návštěvníky stal průvod, který doprovázela DH Blatnička.

Zdroj: Youtube

Na své si přišly i děti, které si v zahradách místní školy užily pěnovou show, klauna, parkur a různé hry. Nechybělo bohaté občerstvení v podobě skvělého guláše, klobásy, gyros nebo zmrzlina na osvěžení. Z úst návštěvníků byla slyšet jen chvála a můžu potvrdit, že se tato akce vyvedla na jedničku.

Další sjezd Lhot a Lehot se bude konat ve Starojické Lhotě v okrese Nový Jičín.