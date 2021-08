V sobotu 7. srpna 2021 proběhl jedenáctý ročník závodů plkačů, traktorů veteránů, traktorů skoronoviců a fechtlů babet Plkač Trophy Cup 2021.

Zahájení proběhlo ve 14.00 hodin u Rybníku zápisem do startovní listiny a narážením startovních čísel. Do závodu se přihlásilo 42 strojů do hlavní soutěže a 24 soutěžících do dětských kategorií.