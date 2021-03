Dopis plný chvály, pochopení a uznání potěšil zdravotníky v kyjovské nemocnici. Chcete také poděkovat lidem v první linii? Můžete zaslat slova díků nebo se podělit o svůj příběh a zkušenosti na e-mail hodoninsky@denik.cz, rádi vše zveřejníme v rubrice čtenář reportér.

Dopis jedné ze skautek potěšil zdravotníky v kyjovské nemocnici. | Foto: archiv Nemocnice Kyjov

Milá zdravotnice, milý zdravotníku,

úplně přesně nemůžu vědět, do čích rukou se tenhle dopis dostane. Vím ale, že jsou to ruce, které se v poslední době moc nezastaví. Ruce, co si možná teprve před pár minutami svlékly gumové rukavice. Ruce někoho, bez koho bychom se v této době neobešli. Chtěla bych vám tímto dopisem ohromně poděkovat za to, co pro nás všechny momentálně děláte. Taky vám přeji hodně síly, zdraví a pevných nervů.

Vaše / Tvá skautka.