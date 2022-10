Takhle se juchalo v Dolních Bojanovicích. Plac „Pod Zeleným“ patřil ženáčům

Přesně takový obrázek se ráno 23. října 1911 naskytl dělníkům, kteří kráčeli lesní cestou z Ratíškovic do Rohatce na Hodonínsku. To, co na první pohled vypadalo jako čin psychopatického vraha, se záhy ukázalo jako pokus o rafinovaný pojišťovací podvod. Vyšetřovatelé za vraha označili Ladislava Tomana, který zabil sobě podobného muže a následně ho zohavil, aby Tomanova rodina mohla vyinkasovat vysokou pojistku.

Tento zločin vzrušil celé Rakousko-Uhersko. Po více než sto letech se na něj už téměř zapomnělo, nedávno se jím ale opět začal zabývat spisovatel a zároveň redaktor Deníku Milan Krčmář. „Při podrobném zkoumání případu jsem objevil značné množství podivných náhod a chybných kroků při vyšetřování. Své pátrání jsem shrnul do románu Případ Toman, který jsem doplnil tehdejšími novinovými články o Tomanově případu. Povykládám o něm doslova na místě činu a vlastně i téměř přesně 111 let od okamžiku, kdy v lesích u Rohatce došlo k vraždě vídeňského stolaře Arnošta Schüllera,“ sdělil Krčmář.

Jak vlastně vražda proběhla, jak vypadal proces a jak moc do případu byli namočeni Tomanovi kumpáni? Beseda s Krčmářem se koná v pátek 21. října od 17 hodin v Obecní knihovně Rohatec, Školní 236/3.