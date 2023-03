Slavnosti mandloní a vína v Hustopečích: Neotřelý program i mandlové speciality

Další ročník oblíbené akce Slavnosti mandloní a vína v Hustopečích na Břeclavsku je za námi. Speciality z mandlí a nejlepší moravská vína. To čekalo na návštěvníky, kteří o víkendu zavítali do Mandloňových sadů i do samotného města. A nebylo to zdaleka všechno. Také se hrálo, zpívalo a víkend zpestřil bohatý kulturní program. Děkujeme Městu Hustopeče a Ivovi Svobodovi za krásné fotografie.

Slavnosti mandloní a vína v Hustopečích: Neotřelý program i mandlové speciality | Foto: Město Hustopeče

Tradiční slavnosti odstartovali ve městě už v pátek 24. března. V ulici Na Hradbách a blízkém okolí se v šest hodin večer otevřely sklepy. Na programu toho bylo nejvíce v sobotu. Vypíchnout můžeme například Kuchařskou show, kde hlavním hostem byli borci z Divoké vařečky z Brna. „Hlavní cíl zakladatelů Michala Bartáka a Antonína Jurky je zábavnou a nenásilnou formou naučit uvařit chutné a zdravé pokrmy a předat užitečné informace o vaření, surovinách a vínech,“ představují dvojici pořadatelé. Netradiční svatba v Kobylí. Nevěsta a ženich se řekli své ano v muzeu U krásně vykvetlých mandloní zase na návštěvníky čekala pestrá ochutnávka jídla i pití na stáncích. Atmosféru obohatily tanečnice, ukázka řemesla a nechat jste si mohli namalovat i svůj portrét. Svou vůní vábily účastníky grilované buřty a další dobroty. Počasí oproti minulému roku možná nebylo stoprocentní, ale to jistě nikomu nevadilo.