Jedenáct vinařů, vinné trhy i cimbálové muziky. To vše nabídl letošní ročník Svátku vína, který se koná v sobotu 18. září na Masarykově náměstí v Hodoníně. Milovníci vína si dopřávali vzorky od vinařů z Mikulčic, Rohatce, Hovoran nebo Nového Poddvorova. K tanci a poslechu hrála cimbálová muzika a nechyběl ani oblíbený tematický průvod a povolení nálevu vína.

Burčák, víno, zpěv a zábava. Takový byl letošní Svátek vína. Bacchus, bůh vína a nespoutaného veselí, přivedl průvod na náměstí před radnici, kde purkmistr města požádal pána Pertolda z Lipé o povolení nálevu vína. Popíjelo a veselilo se až do nočních hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.