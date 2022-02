Pan Valčík už jako malý kluk rád modeloval a tvořil drobné postavy z plastelíny. Tato záliba mu zůstala a je tomu nyní pár let, co se pan Valčík vyučil zámečníkem tady u nás v Dubňanech. K výčtu materiálů, s nimiž dokáže tvořit, tedy přičtěme kov. Ani u toho ale nezůstalo a pan Valčík se čím dál víc zajímal o materiály, které lze na díla nanášet. Jeho prvními sochařskými pracemi byly malé sošky a plastiky ze sádry a hlíny, to se psal rok 1985.