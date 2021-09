Na dvou pódiích se třetí srpnovou středu představily dvě mladé cimbálové muziky Cimbálová muzika Fraj a Cimbálová muzika Svobodica. S velkou energií se druhého podia zhostili tanečníci ze Souboru lidových písní a tanců Radošov. Veselský mužský sbor se dušoval, prý jich všechny ty tance naučil on a pak doplnil program písněmi, které s nimi zpívalo i publikum. „Radošovjáci“ vytáhli z publika i legendu veselského folkloru, kontrabasistu, klavíristu, skladatele a zejména velkého sběratele lidových písní Jaroslava Smutného, který si s nimi vesele zazpíval.

Důležitou součástí večera byla pozvánka na Andělské hody, které se chystají ve Veselí nad Moravou na první říjnový víkend a představení letošních stárků. Stárci pozvali návštěvníky na hody a přípitek. Panský dvůr ten večer ještě i po skončení programu dlouho zněl písněmi a přátelskými hovory u bálešů a vína.



Daniela Evjáková

Veselské kulturní centrum

Recept na báleše: Nejdříve si připravíme kvásek. Do misky vsypeme mouku, do středu rozdrobíme kvasnice a přidáme trochu vlahého mléka. Přikryjeme plátěným ubrouskem, a když kvásek vzejde, postupně přiléváme vlažné mléko. Zpracujeme vláčné těsto přibližně jako na buchty. Po vykynutí odebíráme jednotlivé bochánky, které na válu rukama roztáhneme do kulatého tvaru, splácneme nebo lehce přejedeme válečkem a necháme znovu kynout. Jakmile bochánky zvětší svůj objem, pečeme. Původně se báleše pekly na rozpáleném železném plátu kamen, my ale spíš použijeme litinovou nebo teflonovou pánev. Báleše na nich bez tuku pečeme po jedné i druhé straně. Jejich chuti rozhodně neuškodí, když se mírně přismahnou. Upečené potřeme povidly a namazanou stranou přitiskneme do misky se směsí mletého máku a moučkového cukru a na talíři můžeme doplnit kopečkem kysané nebo sladké smetany. Z uvedeného množství bychom měli upéct asi dvacet bálešů.