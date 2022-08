Nejvýše položená horňácká obec Nová Lhota přivítá 14. srpna stálici česko-slovenské scény No Name. Kapela zahraje od 19 hodin na místním fotbalovém hřišti, předskakovat jí budou talentovaný uherskobrodský písničkář Honza Grebík a JaGr Band. Připravený je také bohatý doprovodný program pro děti, které se mohou těšit na zábavné atrakce a soutěže za odměny.

Ve skanzenu při dožínkách nezaháleli. Sklízeli a mlátili obilí, pak tančili

Akce, v jejímž čele stojí starosta Antonín Okénka a horňácký spolek Futra, se uskuteční v rámci Dnů obce, které Nová Lhota pořádá druhým rokem. Loni přivítala hosty z maďarského města Békéscsaba, letos dorazí zástupci ze Slovenska a Rakouska.

„Minulý rok naše Dny obce přilákaly velké množství návštěvníků všech věkových kategorií. Letos jsme se je rozhodly zpestřit pozváním No Name, kteří nejen v blízkém okolí platí za velmi oblíbenou kapelu. Zároveň pro nás půjde o jakýsi křest ohněm před Sjezdem Lhot a Lehot, který pořádáme příští rok,“ uvedl starosta Nové Lhoty Antonín Okénka s tím, že se hudební fanoušci mohou ve dnech 6. až 8. července 2023 těšit na koncerty UDG, Sebastiana, Fleret, Kateřiny Marie Tiché nebo kapely Like-It.

Vstupné na Dny obce Nová Lhota činí 200 korun, děti do 15 let si celou akci užijí zdarma. Areál místního fotbalového hřiště otevře své brány už ve 14 hodin odpoledne. Lístky mohou zájemci zakoupit již nyní v předprodeji na stránkách ticketlive.cz nebo na místní poště.

Na Slovácku zase hodovali. Koláčky, tanečky, víno a cimbálovka zaplnily Josefov

No Name jsou stálicí česko-slovenské scény. Na kontě mají celkem deset studiových alb, z nichž poslední S láskou vyšlo v roce 2016. Mezi jejich největší hity patří písně Žily, Prvá, Lekná, Čím to je nebo Večnosť.

