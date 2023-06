Poslední květnovou sobotu se v Sobůlkách konaly již páté Dětské krojové hodečky s věncem a káčerem, pořádané Základní a mateřskou školou s podporou Obce Sobůlky. Covidová pandemie odsunula tuto, od roku 2012 znovuobnovenou a dvou letech se pravidelně opakující, slavnost až na letošní rok.

Starosta svolil. Nekonečný krojovaný průvod prošel obcí na Hodonínsku | Foto: Kamil Polášek

Úderem 15. hodiny vyšel téměř nekonečný průvod nejen krojovaných, v čele s trojicí stárků k obecnímu úřadu, kde požádali o povolení hodů. Po svolení panem starostou se pokračovalo k jednotlivým stárkám, pro klobouky, káčera a u poslední stárky pak také pro věnec. Poté přišel průvod zpět ke kulturnímu centru obce, před kterým krojovaní postavili májku a také zaverbovali.

Veselí dále pokračovalo na sále sólem stárků, kterými byli Kamil Polášek s Ester Kalivodovou, Kristian Petr Kiška s Eliškou Kostihovou a Marek Pospíšil s Ellou Příkazskou. Poté následovalo předtančení Slovácké besedy a zábavné hry jako smetáková, židličková, šátečková a jiné. Sborově také všichni krojovaní zazpívali jedinečný a věhlasný Sobůlský věněc, po kterém následovala volenka a tombola.

O výbornou zábavu dětí i dospělých se po celé odpoledne a podvečer starala vynikající domácí dechová hudba Sobuláci s kapelníkem Vlastislavem Kostihou. Velké množství, zápal, radost a nadšení krojovaných dětí je tak snad zárukou do budoucna pro zajištění stárků na hlavní hody, které se v Sobůlkách pravidelně konají vždy v listopadu na svátek svatého Martina. Podle hlavní organizátorky, ředitelky školy Jany Martinkové, byl tento ročník prozatím, co do počtu krojovaných i civilních účastníků, počasí, organizace, veselí, úrovně i výborné nálady všech, prostě nejlepší.

Velké poděkování pak patří všem zaměstnancům školy a obecního úřadu za přípravu a skvělý průběh akce, babičkám a maminkám za to, že oblékly děti do krojů a v neposlední řadě také všem zúčastněným. Tak: „Hody, milé hody, už jsem dohodoval“ a za dva roky opět na shledanou.