Letošní akce navazuje na úspěchy předešlých ročníku a snaží se jít ještě o krok dál. Ponechává si již tradiční výukovou praktickou část pro všechny věkové kategorie. Z loňského roku přibrala výbornou přednáškovou část pro zvídavé. Největší pokrok udělala v programu pro děti a celé rodiny, které zde mohou strávit příjemný celý den plný her a zábavy.

V usedlosti číslo popisné 12 bude možné nahlédnout do tradičního domu, chléva i studny a podílet se na přípravných kamenických pracích.

U tesařského stanoviště bude připravena výstava tradičního nářadí na opracování dřeva. V případě špatného počasí se přesune do blízké stodoly.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.