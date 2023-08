Neobvyklé stěhování dřevěné památky zažili nedávno v Kozojídkách na Veselsku. O záchranu sušárny tabáku sa postarala parta několika místních nadšenců v čele s architektem Jurkú Ducháčem.

Stěhování roku: V Kozojídkách přesunuli objekt historické sušárny na tabák | Foto: Antonín Vrba

„Obec objekt zakoupila a za pomoci jeřábu ho přesunuli ze soukromé zahrady na veřejné prostranství v areálu vinných sklepů Pod Kříbem," sdělil kozojídský starosta Otakar Březina. Podle něho je v obci minimálně ještě šest takových sušáren.

Mezi diváky, které sledovali přesun objektu o 200 metrů z původního místa, byla i pamětnice Božena Hlahůlková, která zavzpomínala u této příležitosti na dětství. „To už je takových 56 roků. Lezli jsme tam a věšeli šňůry tabáku. Nejdřív to bylo mokré, potom se to zase přehazovalo, suché se dávalo do vázanek a na Vánoce se to odváželo do tabačky. Podobnou sušárnu měl dřív ve vsi skoro každý dům. To už je skoro všechno pryč. Ale ještě by se našly v Kozojídkách tři nebo čtyři,“ prohlásila pamětice.

„Chtěli bychom z toho udělat takové symbolické, kulturně-společenské místo, kde by se ukázalo, jak se ten tabák sušil. Nechyběl by přitom ani hudební či pěvecký doprovod v podobě folkloru,“ doplnil starosta Březina.

„Památky, doklad života našich předků, se mají zachovávat. Jsou to největší hodnoty, které v obcích a regionech máme. Jejich zánik je nenávratnou ztrátou. Chvályhodný počin!," okomentovala aktivitu místních nadšenců etnografka Olga Floriánová ze Strážnice. Kozojídské listopadové Martinské hody by mohly podle plánu "proletět" v premiéře tímto už zrekonstruovaným určitě do budoucna atraktivním místem v regionu Veselska.