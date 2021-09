V průběhu léta byla zde odpremiérována nová autorská hra Divadla oProti s názvem Zažehnutí aneb Blatnický Bajkonur. Společnými jmenovateli se stal život mladých studentek audiovizuální tvorby, jejich návraty z Brna do rodné vesnice na Slovácku, tradice a jejich bourání, svoboda a nesvoboda. Hru několikrát představili místním i přespolním návštěvníkům na Stodolní scéně, také ale reprezentovali Českou republiku na mezinárodním Festivalu amatérského divadla v Nitře.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.