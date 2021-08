Dožínky ve skanzenu přiblížily návštěvníkům období sklizně. Nechyběl ani průvod

Čtenář reportér





Období žní, jež začínaly zpravidla po svátku svaté Markéty, bylo velmi náročné. Lidé pracovali na polích od rozbřesku do soumraku. Zralé obilí žali kosami a srpy, svazovali do snopů, stavěli do mandelů a odváželi do stodol. Sklizeň byla ukončena bohatou slavností, kterou pro chasu uspořádal hospodář. Přiblížit tuto část roku se první srpnovou neděli se v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy snažila přiblížit tradiční akce - "Dožínky ve skanzenu Strážnice".

Ani špatné počasí nezabránilo Folklornímu souboru Míkovjanu se na Dožínkách předvést. | Foto: Archiv Folklorního souboru Míkovjan