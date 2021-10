Strážnické rockové slavnosti se letos opět povedly. Jako už tradičně přálo pořadatelům počasí, takže po přestávce vyvolané covidem v minulém roce, to mohli po roce znovu spustit.

Letošní hudební festival Strážnické rockové slavnosti se nesly v duchu blues. Vystoupila řada skvělých tuzemských i zahraničních muzikantů, kteří v tomto žánru mají již své renomé. Nechyběla strážnická kapela WBand, semilská THE PENAUTS a polské kapely Easy Rider a Zdrowa Woda.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.