Slavnost oskoruší, tedy největšího ovocného stromu Evropy, přilákala uplynulou sobotu 15. dubna po tříleté „nucené“ pauze do prostor Obecního domu v Tvarožné Lhotě na 1 500 návštěvníků. Odložený 19. ročník byl spojený s koštem oskorušových pálenek i domácí zabíjačkou.

Strom Evropy přitáhl na Strážnicko do Tvarožné Lhoty davy návštěvníků | Foto: Tonda Vrba

„Proč právě oskoruše může mít svoji slavnost? Protože je to nepřehlédnutelný užitečný velikán mezi ovocnými stromy a kdo si ji zamiluje, žije v jejím stínu až do smrti.“ Tak s tímto mottem probíhají každoročně v sobotu po Velikonocích oslavy Stromu Slovácka.

„Košt má každý rok vrůstající tendenci. Nejen v počtu návštěvníků z různých částí naší republiky, ale také ze zahraničí, a také v počtu dodaných vzorků do soutěže. Pamatuji si, že když jsme začínali, bylo tady asi 60 vzorků oskoruše, letos 255. Celkem s dalšími ovocnými pálenkami to letos bylo 1126 vzorků,“ sdělila Martina Bílová, starostka obce. „Lidé k nám přijíždějí nejen koštovat oskorušovici, ale také diskutovat s odborníky a vyměňovat si navzájem názory“, dodává spokojená Bílová.

Po kobylských uličkách lidé putovali za vínem. Cestu jim zpříjemnil heligonkář

Přednášky a postřehy jsou věnovány oskorušovým nej: v růstu stromů, v plodnosti, v léčivých účincích i v kvalitách dřeva. Prostor bývá dán i dalším vzácným ovocným dřevinám. „Nositeli oskorušové tradice“ byli pasováni kromě pěstitelů a odborníků na ovocné stromy i zástupci obcí či měst, vrcholoví politici ze Slovácka i okolních oblastí.

V doplňkovém, už tradičním folklorním programu, si nejprve mohli návštěvníci poslechnout mužský sbor Slováckého krúžku Stará Břeclav, střídavě se zpěváky ze Slováckého mužského sboru Ratíškovice. Poté si mohli zazpívat a zatancovat při cimbálové muzice Růža z Veselska. Na občerstvení nechyběly zabijačkové speciality. Bohatá tombola také podržela větší účast rozveselených lidí v místě do podvečerních hodin. K domovům si zájemci mohli odvézt stromky oskoruší a další dřeviny - jako dříny, moruše či mišpule.

Poděkujte hasičům za jejich práci, napište do redakce

„Jsou to stromy pro příští generace, které rostou spoustu let, několik století. Nám zapadnou i do konceptu výsadby v lokalitě Bažantice, kde nám tornádo zničilo celý les,“ prohlásil starosta Hodonína Libor Střecha, který byl v sedmičce nominovaných od pořadatelů slavnostně pasován na držitele oskerušových tradic. Mezi návštěvníky se pohyboval bez možnosti koštování lákavých pálenek také jeden z pravidelných účastníků - Libor Velan, muzejník a gastronaut z Bystřice pod Lopeníkem.

„Skvěle připravená akce, o kterou je zájem. Byl jsem tu popáté, ale poprvé jako návštěvník koštu. Jinak jsem měl stánek, kde jsem nabízel knihy Jak chutná Slovácko a džemy. Bohužel tento rok pořadatel omezil stánky a pro mě už nebylo místo. Jako řidič jsem nemohl ochutnávat vzorky destilátů, tak jsem chutnal všechno kolem jídla. Celkově spojenost. Doma oskoruše nemám, ale obecní úřad u nás vysadil oskoruše kolem cyklostezky,“ podělil se Velan o pocity z návštěvy na Strážnicku.

Zdroj: Youtube

„Super akce, folklor tady jede a je to cítit, že jsme na Slovácku. Oskorušovici jsme mírně koštovali, ale radši dáváme přednost vzorkům slivovice, které jsou špicové,“ shodli se vedle sebe dvě usměvavé kamarádky z Třebíčska, Soňa Garcerová a její švagrová Dana Gazárková, která našla už trvalé bydliště v okolí konání koštu.

Kdo si nakonec odnesl nejvyšší ocenění za dodané tekuté vzorky z ovoce a byl šampionem? V oskeruších Petr Lovecký z Tvarožné Lhoty, z modrého ovoce Miroslav Vaculík z Vřesovic, z meruněk Martin Bombala ze Skalice, z hrušek Ivan Vakula rovněž ze slovenské Skalice a z jablek spolek SZZ z Radimova.

Pořadatelem této jedinečné události v republice byl mužský pěvecký sbor Tvarožná Lhota ve spolupráci se Sdružením INEX-SDA Bílé Karpaty, obcí Tvarožná Lhota s podporou Regionu Slovácko a Mikroregionu Strážnicko.

Čtenářka Deníku u moravského moře. Se západem slunce skoro jako na Havaji

U zrodu slavnosti stál a stále organizuje odborný program Vít Hrdoušek, známý etnobiolog a oskerušový propagátor. „Vedle pořádání slavnosti je dalším cílem našich aktivit prosadit téměř zapomenutý významný druh ovocného stromu (s řadou nej) do povědomí celé Evropy. Využít jeho krajinářského, potravinářského, lesnického i lékařského významu pro naši i příští generaci v Evropě. V rámci projektu celoevropsky upozornit na mizející lokální dědictví kulturní krajiny venkova, na další místní variety či odrůdy ovocných stromů a keřů a hledat i pro ně hospodářské či krajinářské využití s podporou aktivit státních i nestátních politiků,“ prohlásil Vít Hrdoušek

Jubilejní 20. ročník Slavnost oskuruší proběhne opět na stejném místě v Tvarožné Lhotě a opět v termínu v první sobotu po Velikonocích.

Co je Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica)?

Je to mohutný a krajinářsky velmi dekorativní strom z čeledi Rosaceae. Oskeruše roste zvláště v jihovýchodní Evropě i Severní Africe. Nikde ve svém areálu rozšíření nevytváří souvislé porosty a roste roztroušeně ve světlých lesích. Oskerušová nej: Strom oskeruše je nejstarší a nejplodnější ovocný strom. I 300 letý strom plodí přes tunu ovoce. Je nejmohutnější druh jeřábu s největšími plody. Oskorušové dřevo je nejtvrdší z evropských dřevin.

Text, foto, video: Tonda Vrba