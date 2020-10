Odstartoval poslední týden hlasování v anketě Strom roku České republiky. Počet hlasů zůstane až do finále tajný. Lednický Hugo má dobře našlápnuto, zda zvítězí bude překvapení.

Dub Hugo z Lednice | Foto: David Mahovský

Ve finále ankety Strom roku 2020 pořádané Nadací Partnerství soutěží dvanáct stromů z devíti krajů. Pořadí na medailových pozicích je zatím velmi těsné. Na vítězství si brousí zuby Dub přezdívaný Hugo z lednického zámku, Jabloň u Lidmanů z Machova na česko-polské hranici i dvojice Lip v Hřebenech u Josefova v německém pohraničí. Od nedělní půlnoci až do konce hlasování 11. října ovšem může být vše jinak. Hlasování se totiž přelévá do tajné fáze, kdy zůstanou počty hlasů pro finalisty skryty až do slavnostního vyhlášení 20. října v 18.00 hodin. Každý tak může zamíchat finálovým pořadím na wwww.stromroku.cz.