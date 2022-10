Autobus vyrazil směr Polsko, kde se kousek za hranicemi k výpravě připojili slovenští studenti a učitelé. A hned bylo veseleji. Rovinaté Polsko odhodlaní řidiči projeli za jeden den a za soumraku jsme překročili hranice Litvy. Časomíra připsala jednu hodinu, ocitli jsme se v jiném časovém pásmu. Již za tmy jsme se ubytovali v tělocvičně partnerské školy v Biržai, abychom se v klidu vyspali na druhu polovinu více než 2 200 km dlouhé cesty. Ráno se do autobusu nastěhovali litevští studenti a učitelé a cesta směr Helsinky mohla – konečně v plné sestavě – začít. Projeli jsme Lotyšsko a v Estonsku dojeli do Tallinu, který je estonským hlavním městem a současně přístavem, v němž jsme měli chytit trajekt do Helsinek. Všechno po chvilce hledání a vyřizování nakonec klaplo, nalodili jsme se a pozdě odpoledne vypluli na Baltské moře.

Po klidné, asi dvě a půl hodiny trvající plavbě jsme přistáli v Helsinkách. Poté, co jsme vyjeli z trajektu, tak jsme zaparkovali nedaleko centra, abychom dodrželi povinnou pauzu pro naše sympatické, ochotné a spolehlivé řidiče. Prošli a prožili jsme večerní a noční město, pozorovali proměny světla a teploty – ano, ve srovnání s hřejivým českým počasím zde bylo opravdu o řád chladněji. Kdo potřeboval, doplnil energii ve fastfoodech, obchodech či stáncích. Zbytek noci jsme ve skandinávsky úsporném a skromném stylu strávili v chladnoucím autobusu, abychom časně zrána vyjeli do poslední etapy naší dlouhé cesty do Raahe.

Finsko je rozlehlé, lesnaté, oplývá jezery a člověka skoro nepotkáš. O hustotě dopravy nelze mluvit. Řidiči jsou navíc velmi opatrní a chodci a cyklisté jsou v klidu a bezpečí. Cestou jsme vyhlíželi nějakého toho losa, ale většina z nás žádného z těchto přes dva metry vysokých tvorů nezahlédla. Kvalita toalet a servisu u čerpacích stanic by vydala na pojednání. A ceny? Inu, skandinávsky vysoké, zejména ve srovnání s těmi našimi.

V Raahe nás odpoledne uvítali hostitelské rodiny a učitelé zdejší školy a po procestovaném víkendu tak mohl začít týden s tradičními i nezvyklými sporty, s kulturou a vzájemným poznáváním. Během projektového týdne se studenti seznámili například s pickleballem, což je kombinace squashe, tenisu a několika dalších pálkových sportů, dále si zkusili bubble fotball (kontaktní fotbal v plastových bublinách), projeli se na kolech typu fatbike (široké pláště) a užili si v prostorném Finsku oblíbeného sportu, kterým je frisbeegolf. V zálivu městečka Raahe si účastníci projektové schůzky zazávodili na Baltu v kajacích a naučili se na paddleboardech, aby se následně vykoupali ve studené mořské vodě a zakusili tak jednu z fází proslulé finské sauny.

A co na ten úžasný týden říkají sami studenti?

Filip: Finsko je velice zajímavá země. Raahe, do kterého jsme se vydali, má přibližně stejný počet obyvatel jako Blansko, ale je to nádherné město s bohatou historií. Velmi mě bavily sportovní aktivity, které jsme dělali, např. paddle pall, kajaky či dokonce koupání v Baltském moři. Velmi si také vážím získaných zkušeností, ale hlavně nových, jak finských, tak slovenských, přátel. Celkově hodnotím schůzku velmi pozitivně, a pokud budu mít možnost se do Finska opět podívat, tak jí určitě využiju.

Venda: Na projektu se mi líbily všechny aktivity, protože většina z nich pro mě byla něco úplně nového. Stejně tak jako nádherná finská příroda, západy slunce, které se zdály nekonečné, a dobrosrdečnost místních obyvatel. Ovšem nejvíce mě oslovil samotný pobyt v rodinách. Bylo krásné, jak se nám rodiny den ode dne více a více otvíraly a my tak měli možnost nahlédnout do jejich běžného života, který se v některých aspektech diametrálně odlišuje od toho našeho. Byl to pro mě jeden z nejhezčích a nejvíce obohacujících zážitků vůbec.

Adam: Naše projektová schůzka ve Finsku byla naprosto skvělá. Co se týče programu, jídla i prostředí. Bydlel jsem v rodině s Jirkou. Nemohli jsme si snad přát lepší rodinu. Rodina k nám byla strašně moc hodná, jídla nám vařila každý den a ta jídla byla výborná. Můj nejlepší zážitek byl, když nás rodina vzala na projížďku po moři při západu slunce. Byl to jeden z nejlepších zážitků v mém životě. Kdybych měl ohodnotit tuto cestu, dal bych 10 z 10.

Jirka: Na projektovém setkání ve Finsku jsme si vyzkoušeli spoustu nových sportů. Někteří studenti sebrali odvahu a vlezli do velmi studeného Baltského moře, konkrétně do Botnického zálivu. Byli ubytováni ve finských rodinách, které jim poskytly špičkovou péči. Vyzkoušeli si saunu, někteří vyrazili na lodi na moře a byli velmi spokojení. Loučení bylo velmi smutné, což ale znamená, že to byl výborně prožitý týden.

Tamča: Moje rodina mi hned po příjezdu nabídla zřejmě jediné tradiční finské jídlo, tedy lososovou polévku, která byla úžasná. V průběhu týdne jsme nezkoušeli pouze netradiční sporty jako fat bikes nebo paddleboarding, ale také jsme poznávali finskou kulturu. První věc, která mě překvapila, je fakt, že ve Finsku je v každé domácnosti nejméně jedna sauna. Sama jsem měla možnost vyzkoušet původní finskou saunu a velice jsem si to užila. Celkově Finové žijí ve srovnání s Čechy velice klidný život v prostředí lesů a jezer. Jedinou výtku mám k teplotě Baltského moře, ve kterém jsem nešťastnou náhodou skončila. Mockrát děkuji nejen všem zúčastněným studentům, ale také učitelům a panu řediteli, který stojí za celou organizací.

Verča: Finsko byla zkušenost a zážitek, který si budu navždy pamatovat. Bylo úžasné, že jsme měli po dlouhé době možnost ubytování u finských rodin, tudíž bylo pro nás snadnější navázat s Finy osobnější kontakt, ponořit se více do jejich odlišné kultury a poznat rozdíly, které jsou mezi našimi národy patrné. Jsem také moc ráda, že tématem projektu byly sporty, které jsme následně vyzkoušeli. Tohle téma mi opravdu sedlo. Hostitelská rodina se k nám moc pěkně chovala, ale nejúžasnější byla Finka, která se nám věnovala. Krásné zpestření bylo např. pozorovat západ slunce na moři, zatímco jsme si všichni povídali na malé lodičce.

Ondra: Jelikož má Finsko 8,5krát menší hustotu obyvatel na km² než Česká republika, tak byly na naše poměry velice neobvyklé velké pozemky kolem domů a také vzdálenost ke škole nebo obchodům. Celý týden byl připraven bohatý, nejen sportovní program. Naši studenti, ale ani kantoři si nenechali utéct možnost se vykoupat v Baltském moři, což si určitě zaslouží velký respekt. Všichni studenti jsou velice vděční za možnost vycestovat do Finska. Velké díky patří panu řediteli Laštůvkovi, který celý projekt zaštiťoval, ale také všem kantorům, kteří se projektu účastnili.

Stela: Na projektu se mi líbilo, kolik nových věcí jsme měli možnost vyzkoušet a kolikrát jsem díky němu vystoupila ze své komfortní zóny. Bavilo mě poznat úplně odlišnou kulturu a způsob bydlení a hledat věci, které máme i přes více než dvoutisícovou vzdálenost společné. Určitě bych se sem chtěla ještě někdy vrátit, a to ať už kvůli neuvěřitelně srdečným lidem, nádherným západům slunce a polární záři, nebo obyčejnému klidu a bezprostřednosti, se kterým k životu přistupují. A taky, abych se v pořádné finské zimě projela na kole lesem do školy.

Tolik zúčastnění studenti. A jak to dopadlo? V pátek 9. 9. 2022 jsme se s dojetím a neradi rozloučili a studenou nocí se vydali nazpět. V Helsinkách jsme se za rozbřesku nalodili na první denní trajekt, což nám dalo trochu času na rychlou prohlídku estonského Tallinu. V Tallinu bylo rázem tepleji, okolo 16 °C, a nastal čas postupně odkládat bundy a svetry. Ještě téhož dne jsme dojeli do litevského Biržai, kde jsme se rozloučili s litevskými přáteli, povečeřeli v místních pizzeriích a znovu využili tělocvičnu ke krátkému, ale celkem pohodlnému spánku. Ještě za tmy, při svitu měsíce, začala poslední část dlouhé cesty do Finska a zase zpátky. Celé Polsko propršelo, ale při loučení se slovenskými studenty a kolegy bylo hezky, i když zase trochu smutno. V neděli večer, 11. 9. 2022, po putování dlouhém necelých 4 800 autobusových kilometrů, jsme přijeli domů. Tak zase někdy příště!

Pavla Štěrbová

Gymnázium Rájec-Jestřebí