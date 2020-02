Pro přesnější získání informací jsem na lince strávila měsíc jako brigádnice a tudíž sem si vše zažila na vlastní kůži, tak, jak to doopravdy je a funguje. Díky tomu jsem viděla, co většina občanů jen tak nevidí, získala mnoho zkušeností a poznatků a změnila trochu svůj pohled na recyklaci plastu.

Dotřiďovat plast by samo o sobě nebylo tak těžké, ale jenom za předpokladu, že by to byl čistý separovaný plast. Ve skutečnosti ale tomu tak není. Dotřídění komplikuje spousta odpadu, který v plastu nemá vůbec co dělat. Můj názor je, že k tomu, abyste na lince vydrželi pracovat, potřebujete mít silný žaludek, odvahu a být trochu optimisty.

Ptáte se proč? Na tuto otázku vám ráda odpovím. Jen si to představte: Je léto, venku je kolem 30 °C. Vy stojíte u pásu, na kterém jede plastový odpad, který máte třídit, což znamená, že jste nad ním nakloněni a najednou cítíte až skoro nesnesitelný zápach, ze kterého se vám chce zvracet a nebýt voňavek, tak to nejspíše nerozdýcháte. Podíváte se na pás a rychle zjistíte odpověď, odkud se ten zápach bere.

Co myslíte, co je původce náhlého zápachu? Skutečnost vás asi zaskočí. Mezi odpadem na pásu se nachází lidské či zvířecí výkaly, láhve naplněné močí, použité dětské plínky a pleny pro dospělé, použité dámské hygienické potřeby, hnijící maso a zdechliny. A ne, to si nevymýšlím, sama jsem to zažila a ne jednou.

A k čemu odvahu? Odvahu k tomu, abyste se nebáli odpadu dotýkat a přehrabovat se v něm. Když pro něco na pás saháte a najednou zjistíte, že jsou tam injekční stříkačky i s hroty, které nejsou nijak zajištěné, není to nic příjemného. Já osobně měla potom nějakou tu chvíli strach na pás mezi odpad opět sahat.

Další nebezpečí představuje rozbité sklo. Střepy jsou poměrně ostré a při nepozornosti se o ně můžete lehce pořezat a to i přesto, že máte pracovní rukavice. Podle mého názoru za vhazování věcí, které jsem výše jmenovala, do kontejneru na plast může hlavně lhostejnost, bezohlednost a lenost některých jedinců mezi námi. Tím chci říct, že i když ví, že to tam nemá co dělat, tak to tam prostě vyhodí, protože jim je to jedno, je to pro ně prostě jednodušší. Je smutné, že se něco takového v dnešní době ještě děje.

Nikola Machalová