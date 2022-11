„Stárkování v rodné obci je pro nás životní událostí, protože se odehrává pouze jednou za život. Celá akce začala v pátek, kdy jsme měli předhodovou zkoušku a pletli jsme věnce, které zdobily průčelí domů stárek. Samovolně po ní následovala beseda u cimbálu," sdělil stárek Prokop Neduchal.

V sobotu večer se konala zábava. Až do ranních hodiny k poslechu a tanci vyhrávala DH Túfaranka.

„Hlavní myšlenka této lidové tradice patří v duchovní oslavě výročí vysvěcení kostela. K této příležitosti se také uskutečnila v neděli mše svatá," doplňuje sympatický Prokop Neduchal, který je známým muzikantem Miločanky hrající na tenor.

Než ukončil nedělní krojový průvod (na jeho konci s velkou částí civilistů) svoji štaci na kulturním domě, zavítal ješte před faru, kde mu kněz Bedřich Horák udělil hodové posvěcení. Oblíbený duchovní přivítal všechny vystrojený do lidového kroje a několik písní si zazpíval s chlapy z místního folklorního sboru.

Před radnicí nechybělo ani veselé čtení hodových artikulí o které se postaral z žebříku-dvojáku jako v minulosti, osvědčený Jan Hajný. Nezbytného aktu povolení hodů se chasa dočkala premiérově od nového starosty obce, Radka Schneidera.

Závěrečným dnem bylo pondělí. Večerní zábavu obstarala v kulturáku DH Šardičanka. Púlnoční recesní show nebylo zcela tečkou za čtyřmi hodovými dny, které se nesly v duchu výborné muziky, vína, krojů a tance. Někteří vytrvalci končili až ve tři hodiny u ranního kuropění. Zda mají ve Svatobořicích-Mistříně určitý handicap, že se zde hody nekonají v teplejších období, jako je tomu na většině míst Slovácka? „Občas slyším názory, že by bylo dobře, kdybychom hody měli v létě," zamýšlí se spoluorganizátor pořádající krojové chasy, Tomáš Kellner. „Věřím však, že podstatná část krojových účastníků bere jako automatické, že hody máme v listopadovém termínu, kdy byl zdejší kostel znovuvysvěcen. Přeci jen, jedná se prapůvodně o svátek vysvěcení chrámu, a to by se mělo ctít," doplňuje. On sám je již na listopadový termín zvyklý a užívá si jej. „Lépe nežli dostat úžeh a odpadnout z horka letních měsíců. Do zimy se člověk obleče, do horka nikoliv," vysvětlil svůj názor s úsměvem Tomáš Kellner.

Tož, hody veselo a opět příští rok ve stejném „chmurném" období kolem Kateřiny ve Svatobořicích-Mistříně!

