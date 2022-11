My jsme byly před týdnem na svatohubertské mši v Bořím lese u Valtic a tam jsme si domluvily s panem Janem Škopíkem návštěvu u nich, v Louce a předání zbraně, kterou vlastnil tchán Zdeněk Jakubčík, dosud člen mysliveckého sdružení v Šakvicích. Ta zbraň - ,,dvojka" - to je myslivecká hantýrka, byla po p. faráři Cyrilu Škopíkovi, který působil v Šakvicích. Pan Jan Škopík byl tak dojatý a zároveň šťastný, že se ta zbraň vrátila do rodu Škopíků, že mu slzy tekly proudem. To bylo opravdu nádherné, moc.