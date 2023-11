Oslavy sv. Martina vypukly v sobotu 11. listopadu také v Hodoníně. V symbolický čas 11 hodin a 11 minut byl na Masarykově náměstí za účasti představitelů města i senátorky Evy Rajchmanové zahájen již 13. ročník oblíbených hodů.

Svatomartinské hody ovládly Hodonín. Lidé koštovali vína a chutnali dobroty | Foto: Město Hodonín

Svátek sv. Martina je již řadu let spojen s tradicí otevírání Svatomartinských vín. Až do 19 hodin mohli návštěvníci ochutnat téměř čtyřicet vzorků letošních mladých vín od 11 vinařů z Hodonínska a Podluží. A nebyly by to ty pravé oslavy bez spousty jídla, proto pořadatelé připravili tradiční svatomartinské menu.

Kdo chtěl, mohl také zavítat na Svatomartinský trh regionálních produktů s nabídkou výrobků, jako jsou lokše, výrobky z medu, přírodní kosmetické produkty, vyřezávané výrobky ze dřeva a další. Celou atmosfétu doplňovala svým hraním cimbálová muzika.