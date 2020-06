Úterní vernisáží za vydatné podpory mužského pěvěckého sboru začala v ratíškovském spolkovém domě výstava fotografií talentovaného krajinářského fotografa Tomáše Frolce. Dva cykly zasazené do moderních prostor kulturního svatostánku prezentují několikaleté úsilí o zachycení proměnlivé podoby dvou velmi zajímavých avšak často přehlížených míst hodonínského regionu.

Tak jako Frolec křížek už nikdo nevyfotí | Foto: Tomáš Frolec

Prvním je přírodní památka vojenské cvičiště Bzenec. Jde o unikátní lokalitu pouštního charakteru, která spadá do oblasti tzv. moravské Sahary. Jde o jednu z mála odlesněných ploch nacházející se na severovýchodním okraji rozsáhlého lesního komplexu Bzenecká doubrava při silnici z Bzence do Strážnice. Tato oblast je jedna z posledních lokalit vátých písků s unikátními stepními společenstvy rostlin a zejména hmyzu s výskytem zvláště chráněných druhů. "Výběr tohoto místa byl pocitový. Jeli jsme se ženou autem a já jsem naráz uviděl, že by to mohla být dobrá fotka. Ani jsem nehledal místo k zaparkovaní, dal jsem auto ke krajnici a šel fotit.