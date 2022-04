Takto se vítali občánci ve Strážnici v šedesátých letech 20. století. Mrkněte se

Čtenář reportér Čtenář

Vítání občánků je ceremoniál, při němž je novorozeně zpravidla na obecním úřadě slavnostně uvedeno do života obce. Tento milý obřad má kořeny v padesátých letech minulého století, kdy začal vytlačovat církevní křty. Tradice se však ujala a zachovala do dnešních dnů. Děkujeme panu Vratislavskému za malé historické „okénko“ do slavnostního vítání občánků na Strážnicku.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Naše maminky při Vítání občánků v minulém století. | Foto: Archiv Městského muzea Strážnice.