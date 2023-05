Soutěžní sezona je v plném proudu a všichni máme obrovskou radost z dosavadních úspěchů. Taneční skupina Arcoballeno - ZUŠ Strážnice se letos účastní tříkolové taneční soutěže Czech Dance Tour. Má za sebou regionální kolo, které se uskutečnilo v Brně 15. dubna. Tanečníci si v tomto kole vytančili samé medaile.

Tanečníci ze ZUŠ Strážnice slaví úspěchy. Jsou nominovaní na mistroství světa | Foto: Daniel Sýkora

V kategorii Art Dance – děti s choreografií Nic není ztraceno získali bronzovou medaili. V kategorii Art Dance – junioři reprezentovali strážnickou ZUŠ hned dvěma choreografiemi. Bronzovou medaili získala choreografie Running a stříbrnou medaili choreografie Power. Nejstarší tanečnice bodovaly také v kategorii Freestyle – junioři, kde získali s choreografií Toxic krásnou zlatou medaili.

Díky těmto úspěchům si tanečníci otevřeli dveře do dalšího kola, a to na mistrovství Moravy, které se uskutečnilo opět v Brně 29. dubna. Ani z druhého kola nepřijeli tanečnici s prázdnou. Získali titul 1. vicemistři Moravy v kategorii Art Dance a Freestyle s choreografiemi: Nic není ztraceno, Power a Toxic. Tanečníci tak pokračuji do třetího kola na mistrovství České republiky do Litoměřic a jako bonus získali nominaci na mistrovství světa, které se bude konat Budapešti.

Děkujeme všem za podporu a tanečníkům držíme palce do nadcházejících kol.