Tenista z Hodonína Lubomír Jančařík se chystá na Olympijské hry do Tokia

Český reprezentant ve stolním tenise Lubomír Jančařík se chystá na své první Olympijské hry. V současné době se plně věnuje přípravám v národním tréninkovém centru v Havířově a své cesty do Tokia se již nemůže dočkat. “Je to úžasný pocit být součástí olympijského týmu. Znamená to pro mě opravdu hodně a už se neskutečně těším,” uvádí Jančařík, jenž je rodák z Hodonína.

Lubomír Jančařík je rodák z Hodonína a také reprezentant ve stolním tenisu. | Foto: Se souhlasem Lubomíra Jančaříka