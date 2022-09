Tip: Legiovlak jezdí křížem krážem republikou. Navštivte ho ve Veselí!

Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské. Věrná replika legionářského vlaku z období let 1918–1920 je nyní k vidění ve Veselí nad Moravou. | Foto: Zdroj: Československá obec legionářská

„Letos to bude již osmý rok, co s naším pojízdným muzeem Legiovlak brázdíme koleje naší republiky, abychom připomenuli zásadní historické zásluhy československých legionářů na vzniku našeho státu,“ uvádí předseda Československé obce legionářské Pavel Budinský. Pánov zažil Vojenský den. K vidění byly těžké stroje i ukázka policejních zásahů Legiovlak, unikátní souprava 14 zrekonstruovaných vozů, představující věrnou repliku legionářského vlaku, v němž žili a bojovali příslušníci naší zahraniční armády v Rusku v letech 1918–1920, započala svou pouť již v roce 2015 a od té doby se snaží napomáhat k zachování kulturního dědictví utvářením hrdosti k vojenským a státoprávním tradicím. Muzeum představuje expozici, která připomíná nejen historickou úlohu československých legií na vzniku samostatného státu, ale nově také boj Čechů a Slováků po boku Spojenců ve 2. světové válce, stejně jako současnou úlohu Armády České republiky doma i v zahraničních operacích.30. srpna – 4. září 2022 bude Legiovlak pobývat na vlakovém nádraží ve Veselí nad Moravou a bude bezplatně přístupný všem zájemcům z řad široké veřejnosti. Simona Dufková Veselí nad Moravou