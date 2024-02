Třináct ročníků má za sebou košt O najlepší kysané zelé na Slovácku, který organizačně zakotvil po místech v Hluku a v Blatničce v Restauraci a penzionu U Mlýna v horňáckém Kuželově. Příjemné "zimní" počasí dovolilo pořadatelům z Agentury AV uspořádat degustaci venku v přírodním areálu. Návštěvníci se tak na čerstvém vzduchu zároveň vyhli při koštování typické "vůni" z této vitamínové bomby a v pohodě mohli vybírat nejlepší vzorky.

Z trojice o prvenství se svedl chuťově vyrovnaný souboj, ze kterého nakonec vyšel vítězně seniorský výrobce ze Vnorov, Petr Harašta.

„Z téměř devadesáti vzorků (á omniovka 0,7 l) nás překvapila poměrně velká účast dodaných vzorků z oblasti Mikulovska a několik vzorkú ze "súsedních" slovenských Vrbovcú. Naopak velkým zklamáním bylo slabé zastoupení z domácího Horňácka a konkrétně z Kuželova, kde se údajně lépe místní přiklánějí k vitamínové bombě v tekutém stavu z modrého ovoce," prohlásil roztrpčeně jeden z organizátorů Vladimír Blaško.

„Základem je kvalitní zelí. Hlavní suroviny jsou cibule, kmín a sůl. Přidávám k tomu najemno strouhaný křen. Ten je kvalitním přírodním konzervantem, a proto zelí vydrží dlouho křupkavé a tvrdé,“ prozradil jeden z pravidelných účastníků soutěže Pavel Hála z Veselí nad Moravou.

„Do směsi dávám i jablíčko. Musí to být moravská jadernička, ta je nejkvalitnější, jak říkali už naši předkové,“ doplnil dvojnásobný vítěz tohoto zelinářského klání z minulých let. Letos se nedostal s dvěma dodanými vzorky ani do první desítky, ale i tak byl spokojen, že se tento ne zrovna častý košt koná. Na Slovácku převažují košty vín a pálenek, které se taky těší velké oblibě návštěvníků.

V doplňkovém programu v příjemném lidovém prostředí uvnitř kuželovské restaurace vyhrávala k poslechu i tanci horňácká hudecká muzika Kubíci s primášem Petrem Kubíkem z Velké nad Veličkou. Rovněž zde byla možnost ochutnat tekuté vzorky z vyhlášené oficiální nedaleké pálenice.

Pořadí nejlepších výrobců kysaného zelí ve 13. ročníku: