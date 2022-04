I přes propršenou noc a chladné počasí se na místě srazu v parku před základní školou sešla spousta dobrovolníků, rodičů i prarodičů s dětmi. „Jsem moc rád, že se zúčastňujete společných výsadeb a máte zájem obnovit zeleň v Hodoníně. Bažantnice byla vždy specifická tím, že měla spoustu zeleně a určitě chceme, aby se sem zeleň znovu vrátila,“ promluvil k účastníkům sobotní brigády starosta Libor Střecha. Šlo již o druhé kolo společného sázení, tentokrát i s doprovodným programem pro děti, které si mohly vyrobit třeba ptačí budku nebo se potěšit s různými zvířátky. „Doufám, že se to dětem bude líbit a za několik let budeme vzpomínat na tyto akce a říkat, tady ten strom jsem zasadil já, tento jsem zasadil s maminkou, tatínkem, babičkou… Musíme si však říct na rovinu, že tak krásných a vzrostlých stoletých dubů, které tu byly a po nichž zbyla jen torza, se většina z nás nedožije, ale děláme to pro další generace,“ řekl starosta.