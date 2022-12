Soutěž Kvetoucí Hodonín byla vyhlášena již v červenci. Lidé mohli zasílat fotografie svých květinových výzdob, a to ve třech kategoriích: Květinová výzdoba oken, balkonů, teras a lodžií, Květinová výzdoba předzahrádek bytových domů a Květinová výzdoba předzahrádek rodinných domů. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 17 soutěžících. Vítěze vybírala veřejnost hlasováním v anketě, která se uskutečnila od 1. do 30. září. Zapojilo se do ní celkem 142 respondentů. A kdo tedy vyhrál?