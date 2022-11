V Pašovicích na Uherskobrodsku František Jurák provádí orbu políček lidem, kterým by se na pozemek traktor nedostal, nebo by zbytečně půdu udusal svojí váhou. Říká, že to zdědil po otci a děla to více než třicet let a stále ho to baví. Kůň půdu téměř vůbec neušlape a půdu je nadýchaná jako peřinka.